ACEes佐藤龍我、事務所入りたてで“洗礼”「これがジュニアだな」 1ヶ月で50曲振り入れ
ACEesの佐藤龍我、浮所飛貴が14日放送されたTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演した。「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、先輩であるなにわ男子・大西流星も参加するなか、ジュニアとして洗礼を浴びたエピソードを明かした。
【写真】大西流星＆佐藤龍我＆浮所飛貴が令和アイドル事情明かす
中学2年生で事務所入りした佐藤は、当時のSexyZoneのコンサートで初めてバックダンサーについたそうで「ソロ公演で3パターンを覚えないとけない。覚えるのが50曲くらい。全部セトリも違う。（覚える期間は）1ヶ月。これがジュニアだな、と」と不安ながらも奮闘。
これには浮所も「ジュニアにはいってすぐってなにもわからない。50曲は相当やばい」と驚くが、佐藤は「それがあったから今、頑張れる」と前向き。大西は「50曲覚えても、急に曲が変わることもある。それが台無しになることもある」と“事務所あるある”も紹介していた。
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。
【写真】大西流星＆佐藤龍我＆浮所飛貴が令和アイドル事情明かす
中学2年生で事務所入りした佐藤は、当時のSexyZoneのコンサートで初めてバックダンサーについたそうで「ソロ公演で3パターンを覚えないとけない。覚えるのが50曲くらい。全部セトリも違う。（覚える期間は）1ヶ月。これがジュニアだな、と」と不安ながらも奮闘。
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。