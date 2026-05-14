“かかし姿の殺人鬼”がハロウィンの町を血に染めるスラッシャーホラー『ダイスド 戦慄のハロウィン』（原題：Die’ced:Reloaded）が６月12日(金)より公開されることが決定した。季節外れだけど、ハロウィンなんてなんぼ祝ったっていいですからね。

古典的な80年代スラッシャー映画へオマージュを捧げつつ、現代的なホラー描写を融合させた本作は、監督・脚本のジェレミー・ラッドが自身の短編『Die’ced（原題）』を長編化したもの。ラッド監督は本作が長編２作目。激しいゴア描写のため、レーティングはR18＋となっている。

舞台は1980年代のシアトル。精神病院を脱走し、かかしの姿で町の人々を殺害していく連続殺人鬼のベニー。しかし彼には別の“真の目的”があった。ハロウィンパーティーに出掛けたカサンドラはベニーに捕らえられ、やがて自身の家族に隠された過去と、殺人鬼とのある“つながり”を知ることになる……というあらすじ。『ハロウィンII』的なことになるのかそうでないのか。

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『ダイスド 戦慄のハロウィン』

2026年６月12日(金)よりシネマート新宿他全国にて公開