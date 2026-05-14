ロックバンド「Ｓｕｃｈｍｏｓ（サチモス）」が１４日、神奈川・ＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで開催した全国ツアーの初日公演で、来年３月から全４都市を巡るアリーナツアーも行うことを発表した。

Ｓｕｃｈｍｏｓは２０２１年に活動を休止し、２４年１０月に活動再開を発表。昨年６月には横浜アリーナで５年８か月ぶりとなるワンマンライブを行っていた。

その後は全国の大型音楽フェスに出演するなど精力的に活動。今年４月には米最大級の音楽フェス「コーチェラ」に出演したＦｕｊｉｉ Ｋａｚｅ（藤井風）のサポート演奏も務めた。

この日は「ＳＴＡＹ ＴＵＮＥ」「ＭＩＮＴ」などをパフォーマンス。ゲストにはラッパーのＩＯを招き、ボーカルのＹＯＮＣＥは「きてくれて本当にありがとう。そしてなにより出演を快諾してくれたＩＯくんと彼のバンドに拍手を。バンドとロックとヒップホップ、僕ははっきり言って全て同じだと思っています。この空間にその様々なジャンルのお客さんが、ぐちゃぐちゃに混ざってるのが本当に見ていて気持ち良いです」と感慨に浸った。

アリーナツアーの開催はアンコールで発表。セビオオアリーナ仙台、Ｋアリーナ横浜、マリンメッセ福岡、ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＡＮＡ ＫＯＢＥの４会場を巡ることを明かした。