ＤｅＮＡの入江大生投手（２７）は１４日の中日戦（横浜）に先発し、６回８１球を投じて２安打無失点、９奪三振の好投。しかし打線の援護に恵まれず、今季初白星はまたもおあずけとなった。試合は延長１２回までもつれ込んだが、０―０で決着はつかなった。

入江は初回にヒットを１つ与えたものの、２、３回を三者凡退に打ち取る上々の立ち上がり。正念場は４回に訪れた。先頭・松村が一塁手・筒香のグラブをはじく内野安打で出塁すると、後続に四死球を与えて一死満塁のピンチに。球場は緊張感に包まれたが、先発右腕は集中力を切らさず後続の石川、土田を三振に仕留めて、無失点で切り抜けた。

その後５、６回は軽快に三人斬りを披露も、勝ち投手の権利を得ることができないままマウンドを降りた。

降板後は「投球自体はいい部分が多く出た。野手のみなさんのプレーにも助けられて６回まで投げることができた」と手応えを口にした。

相川亮二監督（４９）は「本当ならもう１回行ける球数ではあったが５回を超えられていないというところで、まずは６回まで。これが次につながると思いますし、入江の先発が一歩前進したんじゃないかな」と評価し、次回登板に期待を寄せた。