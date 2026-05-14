三笘薫、ブライトンの今季残り試合を欠場…指揮官はW杯出場の可否について明言せず「確定していない。協会と連絡を取り合う」

三笘薫、ブライトンの今季残り試合を欠場…指揮官はW杯出場の可否について明言せず「確定していない。協会と連絡を取り合う」