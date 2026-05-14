大貫亜美さん（52）と吉村由美さん（51）のユニット・PUFFYが13日、東京・渋谷区にあるLINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年ライブを開催。奥田民生さんもステージに登場しました。

■PUFFY「先生、30年たちました」 奥田民生も登場

1996年5月13日にシングル『アジアの純真』でデビューしたPUFFY。30年後となる5月13日に、デビュー30周年ライブ『One Night "Birthday" Carnival』を開催しました。

ライブには、『アジアの純真』をプロデュースした奥田さんも登場しました。大貫さんは奥田さんに「先生、30年たちましたけど」と話題を振ると、奥田さんは「まじで？ おれはまだ40年たってないのよ。変わらないよね？？ 芸歴が」と返しました。すると、大貫さんと吉村さんは「そんなことないと思う」と答えました。

さらに、奥田さんは「がんばってましたよ。あなたたちの仕事。自分の才能を惜しみなくね、当時はつぎ込んで。いい曲がいっぱいありますね。全部持ってかれてたんですよ、そっちに。笑」と振り返りました。

■吉村由美さん「まさか、30年も続くと思ってなかった」

ライブ後半に入ると、ヒット曲『これが私の生きる道』、『渚にまつわるエトセトラ』や『愛のしるし』などを披露。ライブ終盤のMCで、吉村さんは「本当に楽しい時間を過ごさせていただきました」と思いを明かし、「まさか、30年も続くと思ってなかったですし、みんなも思ってなかったと思いますけど、こんなふうにすごく楽しかったので、多分ずっと今も続けてるんだと思うので、本当に皆さんありがとうございます」と感謝を伝えました。

さらに、これまでの活動を振り返り大貫さんは「1人じゃ続けてこれなかったねっていう。私1人だったらやめてたよっていうようなことが、やっぱりどうしても起きてしまうので、 2人でやってくれてよかったなって思ってます」と語りました。

その言葉に、吉村さんは「多分この 2人だから良かったんだと思うなって改めて30年たって思いますよね」と明かし、「形は変わっていきますが、あの頃のまま、より親しくなったというか、深くなったというか、いい距離感を保ちながら関係性を過ごしたくなったんじゃないかなと思うんです」と、2人の関係を明かしました。

ライブのアンコールでは、デビュー曲『アジアの純真』を披露しました。