◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―０中日＝延長１２回＝（１４日・横浜）

息詰まる投手戦は３時間４５分の熱戦の末、引き分けに終わった。中日の引き分けは、今季３８試合目で初めてとなった。

先発したカイル・マラー投手は、今季３度目の先発で７回４安打無失点と好投した。要所を締め、試合をつくった。７回に２死二塁のピンチでは代打・ビシエドを遊ゴロ。ガッツポーズを決めた。しかし援護に恵まれず、今季初勝利はお預け。井上一樹監督は「課題を克服してきた。きょうみたいな感じをしてくれたらネクスト（次回登板）がある。（加藤も）いいリードをしてくれた」とバッテリーを含めて評価した。

８回以降は杉浦、斎藤、藤嶋、牧野が好リリーフ。最後は守護神・松山が三者凡退で締めた。

打線は、先発・入江に６回まで２安打。４回に１死満塁のチャンスをつくったが、石川昂と土田が空振り三振に倒れた。８回にも先頭の代打・田中が中前打で出塁しながら、二盗失敗。得点のチャンスを生かせず、散発３安打に終わった。指揮官は「この球場で０―０って、なかなかない。勝ちたかったゲームではあるけど、ディフェンスがよく頑張ってくれた」と投手陣をねぎらった。

今季のＤｅＮＡ戦は２勝５敗１分け。昨季は８勝１７敗と大きく負け越しており、苦戦が続いている。