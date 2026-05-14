ブライトン指揮官が三笘薫の容態に言及「今シーズンは不在」、W杯出場はいまだ不透明
ブライトンは14日に定例会見を行い、ファビアン・ヒュルツェラー監督が出席した。9日に負傷した日本代表MF三笘薫の容態に言及。2試合を残したリーグ戦について「今シーズンは不在になる」と述べた。英『BBC』が伝えた。
三笘は9日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦で先発すると、後半10分に負傷。走りながら浮いたボールを処理した直後、左太もも裏付近の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。ピッチ内でドクターの診察を受けた後、担架ではなく自らの足でピッチから下がった。
6月からは北中米ワールドカップも開幕する。ヒュルツェラー監督はW杯出場については「現時点ではわからない」とコメント。現在は日本代表のスタッフと連絡を取り合っているところだという。
さらに英『サセックスワールド』では、指揮官が三笘の怪我について語ったことを伝える。「本当に慎重に対応しなければならない。現時点で明確な復帰時期は示せない。彼は残り2試合を欠場する。それは薫にとって非常に残念なことだ。彼は良い状態にあり、チームのパフォーマンスに大きな影響を与えていた。彼自身がプライバシーと健康を大切にしなければならない」と、三笘の心身を慮った。
日本代表のメンバー発表はあす15日。1か月後の6月14日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。
三笘は9日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦で先発すると、後半10分に負傷。走りながら浮いたボールを処理した直後、左太もも裏付近の臀部に近い部分を押さえて倒れ込んだ。ピッチ内でドクターの診察を受けた後、担架ではなく自らの足でピッチから下がった。
さらに英『サセックスワールド』では、指揮官が三笘の怪我について語ったことを伝える。「本当に慎重に対応しなければならない。現時点で明確な復帰時期は示せない。彼は残り2試合を欠場する。それは薫にとって非常に残念なことだ。彼は良い状態にあり、チームのパフォーマンスに大きな影響を与えていた。彼自身がプライバシーと健康を大切にしなければならない」と、三笘の心身を慮った。
日本代表のメンバー発表はあす15日。1か月後の6月14日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。