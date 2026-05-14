立憲民主党の小西ひろゆき参院議員が13日にX（旧 Twitter）で、同日の参院本会議で高市早苗首相に対し、高市陣営が選挙時に他候補者をおとしめる内容の動画の作成と拡散を依頼していた疑惑について追及したことに言及。高市首相が「ずっと不機嫌でした」と指摘した。

「週刊文春」（文藝春秋）が報じたこの問題。高市首相陣営が総裁選や衆院選時に他候補者をおとしめる内容の動画の作成を依頼していたとされるものだが、高市首相はこれまで答弁の中で疑惑を否定し、「私は秘書を信じます」としている。

一方、13日の参院本会議でも小西議員はこの問題について追及。高市首相の「高市陣営は高市事務所が運営するアカウント以外でのSNS発信は行っていない」という答弁を「あからさまなご飯論法」と指摘し、「高市総理自身の責任でその存否と内容の真偽を実際に確認した結果について具体的な答弁の説明を求めます」と要求していた。

これに対し、高市首相は「週刊誌に書かれている内容に私自身が関わっているということは一切ありません」と否定した。

その後、あるXユーザーが質問中の小西議員の動画をアップし、「動画疑惑など厳しく問われ、顔が曇る高市首相」とつづると、小西議員はこれを引用し、「質疑の後も高市総理はずっと不機嫌でした」と自身の印象をつづった。

また、「本日もあからさまなご飯論法と答弁拒否のみでしたが、総理は却って追い詰められていると思います」と持論を展開。「守りに弱い、とも感じました」とコメントした。

ネットでは、「いつまで他人ネタで続けるの？」「日本国民のためにならない、国民の生活に何もリンクしない質疑なんだから当然だろ」「追い詰められてるんやなくて、質問がアホらしすぎて不機嫌なんじゃないの？」「なんの国益にもならないくだらない質問で貴重な時間を割かれるのですから不機嫌にもなりますよ」という声が集まっている。

国会でこの問題が繰り返し取り上げられることに対する疑問の声も少なくないが、疑惑に対する決定的な証拠が出る日は来るのだろうか。