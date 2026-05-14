俳優の高橋文哉さん（25）の主演映画『ブルーロック』（8月7日公開）に、富本惣昭さん、三浦獠太さんらが出演することが発表されました。

累計発行部数が5000万部超え（講談社調べ）の人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』。日本をワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するためのプロジェクト“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生たちが生き残りをかけてサバイバルを繰り広げる物語です。

今回発表されたのは、 チームY、チームX、チームWの主要キャラクターを演じるキャストです。

■新たに発表されたキャストを含む新ビジュアル公開

チームY所属・冷静な分析力が武器の二子一揮役に富本惣昭さん（23）、揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役に木田佳介さん（33）。チームX所属・自分こそがフィールド上のキングだと豪語する馬狼照英役に東啓介さん（30）。チームW所属・息の合ったプレイで相手を翻弄（ほんろう）する双子の鰐間淳壱＆鰐間計助役を三浦獠太さん（28）が一人二役で演じます。

また、新キャストを含めた総勢20人が集結した新ビジュアルが公開されました。世界一のストライカーを目指し 、己のエゴをむき出しにして駆け抜ける姿が描かれています。