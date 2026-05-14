「かわいいで溺れてます」TWICE・モモ、お腹チラ見せ＆美脚際立つコーデに反響！ 「動画も最高でした」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月13日、自身のInstagramを更新。おなかがちらりと見えるコーディネートを披露しました。
【写真】TWICE・モモ、美脚＆腹チラコーデ
コメントでは「MOMO BEST GIRL」「so pretty」「ももりんかわいい」「モモちゃん可愛い」「モモちゃんオフショットたくさんありがとう」「動画も最高でした！」「ももちゃんかわいすぎるよーー」「ももちゃんのかわいいで溺れてます」など、世界中のファンから絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】TWICE・モモ、美脚＆腹チラコーデ
「so pretty」モモさんは「ミュウミュウ銀座店は、再オープンを記念して、本日ダンスホール新世紀にて『Miu Miu Jazz Club』を開催します」と英語でつづり、7枚の写真と1本の動画を公開しました。グレーのノースリーブとスカートのセットアップにブラウンのバッグを合わせたコーディネートや、グレーを基調としたオーバーサイズのジャケットにブルーのバッグを合わせたスタイルを披露。ちらりと見えるウエストや、美脚が際立つ着こなしです。
たびたび美脚が際立つコーデを披露3月20日にも美脚ショットを公開したモモさん。白いミニ丈のワンピースを着用しています。ファンからは「可愛すぎてびっくりしたー」「ほんまに可愛すぎて無理」「めちゃくちゃ可愛すぎる」など、絶賛の声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)