対象GeForce RTX 50 シリーズ購入で『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーン
NVIDIAはこのほど、対象製品を購入すると『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーンを開始した。6月10日まで実施されており、7月8日までに引き換える必要がある。
対象GeForce RTX 50 シリーズ購入で『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーン
NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、 5070 Ti、5070、5060 Ti 搭載のデスクトップPCやグラフィックスカード、またはGeForce RTX 5090 Laptop GPU、RTX 5080 Laptop GPU、RTX 5070 Ti Laptop GPU、RTX 5070 Laptop GPU、RTX 5060 Laptop GPUを搭載したノートPCを購入することで参加できるバンドルキャンペーン施策。
同作は『HITMAN』シリーズで著名なIO Interactiveが開発した最新タイトルで、独自の「Glacierエンジン」でNVIDIA最新技術を統合している点が特徴。ニューラルレンダリングによるパストレーシング描画をNVIDIA DLSS 4.5が支える最新仕様で、ダイナミックフレーム生成機能も導入する。
対象GeForce RTX 50 シリーズ購入で『007 ファースト・ライト』が付属するバンドルキャンペーン
NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、 5070 Ti、5070、5060 Ti 搭載のデスクトップPCやグラフィックスカード、またはGeForce RTX 5090 Laptop GPU、RTX 5080 Laptop GPU、RTX 5070 Ti Laptop GPU、RTX 5070 Laptop GPU、RTX 5060 Laptop GPUを搭載したノートPCを購入することで参加できるバンドルキャンペーン施策。
同作は『HITMAN』シリーズで著名なIO Interactiveが開発した最新タイトルで、独自の「Glacierエンジン」でNVIDIA最新技術を統合している点が特徴。ニューラルレンダリングによるパストレーシング描画をNVIDIA DLSS 4.5が支える最新仕様で、ダイナミックフレーム生成機能も導入する。