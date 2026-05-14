RAVIJOUR新作スイムウェア2026♡大人の魅力を引き立てる旬デザイン

ランジェリーブランドRAVIJOUR（ラヴィジュール）から、2026年の新作スイムウェアコレクションが登場♡“セクシーに生きる Just be yourself”をテーマに、自分らしさを引き立てる洗練されたデザインがラインアップしました。大人気のコルセットビキニには新色が加わり、さらに女性らしいシルエットを叶えるワンピースも登場。ビーチやプールだけでなく、リゾートシーンでも映える注目アイテムをチェックして。

色気を引き立てるコルセットビキニ

毎年人気を集める「CORSET ビキニセット」が、新色を加えて再登場しました。編み上げリボンが目を惹くコルセット風デザインで、女性らしい曲線美を引き立てる一着です。

大胆さの中にも上品さがあり、大人の色気を演出してくれるのが魅力。

CORSET ビキニセット



価格：18,920円（税込）

ブラックはモードでクールな印象、ホワイトは抜け感のあるヘルシーな雰囲気に。さらに爽やかなブルーと華やかなイエローが加わり、気分やシーンに合わせて選べる豊富なカラー展開となっています。

トップスのレースアップデザインが視線を集め、スタイルアップ効果も期待できそう♡

サイズ：S／M／L(カラー：ブラック／ホワイト／ブルー／イエロー)

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フリルが揺れる大人ワンピース

フェミニンさと洗練感を両立した「カットアウト フリル ワンピース」も見逃せません。動くたびに軽やかに揺れるフリルが印象的で、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上がっています。

カットアウト フリル ワンピース



価格：18,920円（税込）

程よい肌見せを叶えるカットアウトデザインが、大人っぽい抜け感を演出。身体のラインを美しく見せながらも、上品に着こなせるのが魅力です。

ブラックはシックで都会的な印象に、ホワイトは柔らかくエレガントな雰囲気を楽しめます。リゾートホテルやナイトプールなど、特別なシーンにもぴったりの一着です♪

サイズ：S／M／L(カラー：ブラック／ホワイト)

発売情報をチェック

RAVIJOUR Swimwear 2026 collectionの掲載アイテムは、2026年4月16日(木)12:00より公式オンラインストアで販売開始。全国店舗では4月17日(金)より展開されます。

特設ページでは、世界観たっぷりのビジュアルも公開中。セクシーさの中に芯のある女性らしさを感じるコレクションは、この夏のおしゃれを格上げしてくれそうです。

自分らしく輝けるお気に入りのスイムウェアを見つけて、夏のファッションを思いきり楽しんでみてください♡