『あなたがしてくれなくても』LINEマンガで3日間限定無料公開　アナザーストーリーが描かれる最新巻発売記念

ハルノ晴『あなたがしてくれなくても Another story』15巻が、5月14日に双葉社より発売された。本作の完結後を描くアフターストーリーとなる新刊で、これを記念して電子コミックサービス「LINEマンガ」にて本編14巻分の全話無料公開キャンペーンが実施される。

【写真】ハルノ晴『あなたがしてくれなくても』無料キャンペーン

キャンペーンは5月14日から5月16日23時59分までの3日間限定で開催。期間中、「LINEマンガ」アプリにて『あなたがしてくれなくても』1～14巻が話単位で全話無料公開される。

『あなたがしてくれなくても』は、夫婦の心のすれ違いから生じる孤独と、その寂しさを埋めるために揺れ動く姿を描いた作品で、実写ドラマ化もされた人気作。このたび発売された15巻では、本編で描ききれなかった陽一、楓、華、三島の、その後を描いた特別編が収録される。

あわせて、5月14日から5月15日までの2日間限定で「あなたがしてくれなくても全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催される。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャに挑戦でき、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦が可能。1等は10,000マンガコイン（有効期限3日）、2等は時短アイテム100個、3等は時短アイテム50個、4等は時短アイテム23個が用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）