俳優の松たか子さん（48）が現地時間13日、フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場。主演作の公式上映後に行われた囲み取材で、初参加となったカンヌへの思いを明かしました。

■初めてのカンヌは「華やかなエネルギーをすごく感じました」

松さんは、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に選出されている主演作『ナギダイアリー』（9月25日全国公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映に登場。松さんとともに、共演の石橋静河さん（31）、深田晃司監督も登場しました。

今回が初めてのカンヌ参加だという松さんは、「“この数週間を盛り上げるぞ”という雰囲気が、街全体、人全体から伝わってきて、本当にお祭りなんだなっていうのを、物々しさはあるんですけど、プラス華やかなエネルギーをすごく感じました」と感想を明かしました。

■公式上映に「罰ゲームみたいな…」と照れ笑い

公式上映では、観客と一緒に鑑賞した松さん。なじみのない体験だったそうで、「自分が出演したものをお客様と一緒に見るということは基本的にないので。ちょっと罰ゲームみたいな…地獄みたいな感じ」と恥ずかしそうに照れ笑い。

途中からは作品を楽しめたと話し、「（観客が映画の展開に）ちゃんと反応されてて、お話をちゃんと追っていただけてるんだなっていうか。それはすごく幸せな気持ちになって」と続け、「ここ（客席）にいながらいろんな角度から自分を眺めてるみたいな、だいぶ心がバラバラになりながら見て、でも楽しい時間でした」と振り返りました。