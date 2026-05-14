クラシックの発声でポップスを歌うクラシカル・クロスオーバーの多国籍４人組コーラスグループ、イル・ディーヴォが１４日、２年半ぶり９回目の来日公演を東京国際フォーラム ホールＡで行い、エレガントなハーモニーで４０００人の観客を魅了した。

日本語が堪能なテノールのデイヴィッド・ミラー（５３＝米国）は「東京の皆さんこんばんは！僕たち合わせてイル・ディーヴォです！今夜は今までと違った感じがする音楽の旅へと皆さまを御案内いたします」とメッセージ。テノールのウルス・ブーラー（５４＝スイス）、セバスチャン・イザンバール（５３＝フランス）、バリトンのスティーヴン・ラブリエ（３８＝米国）とともに公演名「ＣＬＯＳＥＲ」通りの親密な空間を醸成した。

４人は「ヒーロー」、「マイ・ウェイ」、「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」や、「僕たちは日本のことを思っています」（ミラー）と述べて日本語で歌唱した「故郷」など全２０曲でロマンチックな一夜を届けた。

７日に福岡で開幕した来日公演はきょう１５日も東京国際フォーラム、１８日に仙台サンプラザホール、２０日に札幌でも行われ、７都市８公演で２万人を動員する。