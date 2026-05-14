◆大相撲 ▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）

東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は東同４枚目・大栄翔（追手風）を下し、連敗を３で止めて２勝目を挙げた。相手の突っ張りをしのぎながら前に出て、もろ差しから体を密着。下手投げで崩し、背中を向かせて送り出した。「回転のいい突っ張りをさせないようにした。最近負けている割には落ち着いていた」と振り返った。

３連敗は初土俵から１３場所目で初めてだった。「めちゃくちゃ引きずっていた」と率直に明かした。さらには４日目に取組を終えて国技館を出ると、外は大雨。両国駅でタクシーに乗車できるまで約４０分待った。連敗に加えて災難にも見舞われたが「白星がついて、少し楽になった」と表情が和らいだ。

序盤戦は琴桜、霧島の両大関ら上位との顔合わせが続き、２勝３敗と黒星が先行した。「反省だらけ。上位に勝たないと。体は動いているけど、しのいでばかりで、攻められていない。立ち合った後が良くない」と厳しく自己分析。６日目は過去１勝２敗の幕内・隆の勝（湊川）戦。「明日も苦手の隆の勝関なので頑張ります」と気合を入れた。