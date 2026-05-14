俳優の梅沢富美男が１４日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。自身の俳句を夏井いつき先生に激賞され、笑顔を満開にする一幕があった。

この日の「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は今回のお題「部活動」のもと、「夏空へ一打 塩吹く野球帽」との一句を披露。

「私たちの野球をやってた頃っていうのは監督が『水飲むな！』とか、そういう時代でした。私は体は小さかったんですけど、腕力がありましてね。大きいのを打ったんです。そういう時、夏は帽子がむちゃくちゃに濡れて。取ると真っ白に塩を吹いてる。それを思い出して詠みました」と自身の野球少年時代を振り返って説明した梅沢。

「これはプレッシャーでした…」とつぶやいた梅沢だったが、夏井先生の採点は「お見事！」。「バランスのいい五感。前半が動画、短い言葉でコンパクトにうまく書きましたよね。別の遠近感、自分の帽子の裏に持って行く。やっぱり体験なんですね。おっちゃん、筋肉は衰えてないですね。お見事だったです」と称賛した。

この言葉に梅沢は「ありがとうございました！ こりゃ、うれしい」と満面の笑みを浮かべていた。