つくれぽ620件！「豆腐1丁＆ツナ缶」で家族4人分のおかずができちゃった

豆腐とツナで簡単に作れる「おとし揚げ」

一年を通してリーズナブルに手に入り、常に家計の味方である豆腐。今回は豆腐一丁とツナ缶で簡単に作れるボリューム満点の「おとし揚げ」レシピをご紹介します。お肉の代わりに豆腐を使うため、ヘルシーかつ節約できるのもうれしいポイントです。



材料をしっかり混ぜスプーンで落としながら揚げる

1. 人参と玉ねぎをそれぞれみじん切りにし、塩コショウを振ってから炒めます。塩コショウの分量はお好みで調整してください。





2. 塩コショウをして炒めた人参・玉ねぎと残りすべての材料を入れて混ぜてください。野菜やひじきを入れてもよいでしょう。





3. 油を入れて、混ぜた材料をスプーンで落としながら揚げてください。揚げた後に塩を軽くふれば完成です。塩以外にもポン酢やケチャップで味変もできます。





リピーター続出！アレンジのしやすさが魅力的

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「定期的に作っている」「とまらないおいしさ」など、リピートのしやすさとやみつきになる味を絶賛する声がたくさん届いています。





コストを抑えてお腹いっぱい食べたい！そんなときにぴったりの一品です。お子さんにも喜んでもらえること間違いなしです。お好みの食材や調味料で自由にアレンジできるのでさまざまな味をお楽しみください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）