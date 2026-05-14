俳優の土屋太鳳さん（31）が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた、「映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』みんなで冒険へ！出発イベント」に、アンパンマンの声を務めている戸田恵子さん（68）とともに登壇。アンパンマンへの深い愛と、戸田さんとの絆を明かしました。

映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）でゲスト声優を務めた土屋さん。「小さい時からアンパンマンが大好きで、今も親子で楽しい時も泣きたくなっちゃう時もアンパンマンに勇気と元気をいただいております。本当に感謝してます」と語りました。

■戸田恵子さんとの絆 “私にとってのアンパンマン”

また、土屋さんは戸田さんについて、「ライフステージが変わった時に体の負担が大きくて、“どうしよう”と思っていた時に、恵子さんが、おいしい食べ物と小さいアンパンマンを持って来てくださって。本当に、（戸田さんが）アンパンマンだったんです、私にとって。小さいアンパンマンは家宝になっている」と戸田さんとのエピソードを明かしました。

一方、戸田さんは土屋さんについて「最初お会いしたときは、まだまだ若くて初々しくて。だけどこの業界に長くいると、普通業界慣れしてくる感じあるんだけど…」とコメントしつつ、「太鳳ちゃんは一切なくて、いつまでも本当にまっすぐで。ひょうへんするような役もたくさんやっていて、“あの初々しさはどこにいったんだろう”というぐらいなんか怖い役もやっていたりして、素晴らしいなと思って。ちょっと珍しいタイプの女優さんだなって思って、いつも接しております」と絶賛しました。

■第2のふるさと・能登で新しく始めたこと「少しずつでも歩めたら」

今回のイベントにちなんで、最近新しく始めたことを聞かれた土屋さんは、「第2のふるさとのような場所がありまして、石川県の能登という場所なんですけど。住んでいる方々と新しいことができないかということで、今年から1か月に1回行って一緒に話したり考えたり。4月は能登のお掃除をしたりとか、いろいろなことができているので、今後も少しずつでも歩めたらいいなと思っています」と明かしました。

また、劇中で土屋さんが声を演じるパンタンが、ばいきんまんの“赤ちゃんスプレー”を浴びて子どもの姿になってしまうことにちなみ、子どもの姿になってしまったら何をしたいかと問われると、「ここ（横浜アンパンマンこどもミュージアム）に遊びに来たいです」と即答。「子どもの頃に高知県の記念館はあったんですよ。ただ、アンパンマンこどもミュージアムはなかったので。私と姉と弟に“赤ちゃんスプレー”をして、みんなでごっこ遊びしたいです」と笑顔で語りました。