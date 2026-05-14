永尾柚乃、再び“誘拐”される！「すごくビックリして嬉しかった」 『未解決の女』第6話ゲストに

ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』から、豪華ゲスト情報が到着。

5月21日（木）放送の第6話に、永尾柚乃がゲスト出演。話題を呼んだドラマ『誘拐の日』（2025年）に続き、またしても誘拐される少女を演じる。

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『誘拐の日』では、身に覚えのない殺人容疑をかけられてしまったマヌケな誘拐犯とともに、犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる天才少女・凛を演じた永尾。

彼女が今回も、自身を誘拐した犯人と人知れず結託する…？ まさかの行動を取り、捜査を撹乱していく。

◆永尾柚乃が“謎多き少女”を繊細に表現

「『誘拐の日』の撮影がすごく楽しかったので、また誘拐されてると思って、懐かしくもあったし、すごく嬉しい気持ちになりました」と声を弾ませる永尾が今回演じるのは、国会議員の娘・周藤菫（すみれ）。

彼女が誘拐されたことから、“ある未解決事件”にも再び光が当たることになる。

何を隠そう、菫は養子。実の父は5年前に殺された人物だったのだ。そして、その事件は未解決のまま。

この事実を受け、警視庁では誘拐事件の捜査と並行し、未解決事件にも着手する。

鳴海理沙（鈴木京香）ら警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係は、菫の実父が殺害された際に所持していた手紙を糸口に真相を探ろうとするのだが…。

時を同じくして、誘拐された菫は驚くべき行動に出る。

一体どんな思惑があるのか、誘拐犯・四屋大介（上川周作）に“ある完全犯罪”を持ちかけるのだ。

はたして菫の目的、そしてその胸の奥に秘めた思いとは？

永尾が繊細に演じる、謎多き少女の一挙手一投足に注目だ。

◆鈴木京香との初共演に永尾が大興奮

『未解決の女』を「前から家族で見ていた」という永尾は、「撮影が始まるのが楽しみでしょうがなかった」そう。

そんななか、主演・鈴木との初共演にはとりわけ胸が躍ったという。

「後ろからピカーーーとオーラが何重にも出ていて、すごかったです。お話もさせていただいたのですが、優しくてお奇麗で、もっと大好きになりました」と、嬉しそうに回顧する永尾。2人の共演シーンにも注目だ。

◆永尾柚乃（周藤菫・役）コメント（全文）

前から家族で見ていた『未解決の女』に自分が出られることになるなんて、すごくビックリして、嬉しかったし、撮影が始まるのが楽しみでしょうがなかったです。『誘拐の日』の撮影がすごく楽しかったので、また誘拐されてると思って、懐かしくもあったし、すごく嬉しい気持ちになりました。

現場では、鈴木京香さんが歩いてこられて、「鳴海理沙さんだ！」と思ったら、後ろからピカーーーとオーラが何重にも出ていて、すごかったです。お話もさせていただいたのですが、優しくてお奇麗で、もっと大好きになりました。