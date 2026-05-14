戸部田誠とつやちゃんによる『星野源論』刊行へ　芸能史と音楽批評から表現者の全体像に迫る

戸部田誠（てれびのスキマ）とつやちゃんによる『星野源論』が、6月17日に新潮新書より刊行されることが発表された。

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本書は、音楽家・俳優・文筆家として多岐にわたる活動を展開してきた星野源の全体像に、二人の論者が「芸能史」と「音楽批評」の両面から迫る一冊。昨年6月にソロデビュー15周年を迎えた星野は、卓抜なアイデアと創造力で比類なき地平を切り拓いてきた一方、その表現領域の広大さゆえに全体像を語り切ることは容易ではなかった。

戸部田誠（てれびのスキマ）は星野のキャリアを総括し、その活動を「芸能史」という文脈の中に位置付ける。つやちゃんは最新作『Gen』までの作品を読み込み、その表現の神髄へと迫る。編者を務めるのは、星野源の『YELLOW MAGAZINE』に創刊から携わる小田部仁。

戸部田誠はライターとして、テレビや芸能ドキュメントを中心に執筆。著書に『タモリ学』『笑福亭鶴瓶論』などがある。つやちゃんは文筆家として、音楽やカルチャー批評を中心に執筆し、著書に『スピード・バイブス・パンチライン』がある。

■コメント戸部田誠（てれびのスキマ）星野源について書くのは難しく、緊張を伴います。彼の活動が多岐にわたり、そのイメージが「ばらばら」だからでしょうか。しかし一方で、一貫して自らが連なる“系譜”に対して自覚的です。ならば、芸能史の中で彼がどこに位置するのかを明らかにすることこそ、その輪郭を浮かび上がらせる手がかりになるのではないか。そう考え、その“源流”を辿りました。

つやちゃんなぜ人は、星野源について語りたくなるのでしょうか。固定された人物像に対して、人はそれほど言葉を尽くしません。星野源に語りの欲望が集まるのは、彼がいくつもの顔を持ち、領域を人格横断してきたからでしょう。変身を重ねてきた音楽作品から、この表現者に固有の本質をあぶり出していきます。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）