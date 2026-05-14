日経225先物：14日22時＝180円高、6万2900円
14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万2900円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては245.95円高。出来高は3175枚となっている。
TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62900 +180 3175
日経225mini 62905 +180 75433
TOPIX先物 3907.5 +24.5 5848
JPX日経400先物 35620 +180 379
グロース指数先物 796 +8 426
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62900 +180 3175
日経225mini 62905 +180 75433
TOPIX先物 3907.5 +24.5 5848
JPX日経400先物 35620 +180 379
グロース指数先物 796 +8 426
東証REIT指数先物 売買不成立
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