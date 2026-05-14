　14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万2900円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては245.95円高。出来高は3175枚となっている。

　TOPIX先物期近は3907.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.23ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62900　　　　　+180　　　　3175
日経225mini 　　　　　　 62905　　　　　+180　　　 75433
TOPIX先物 　　　　　　　3907.5　　　　 +24.5　　　　5848
JPX日経400先物　　　　　 35620　　　　　+180　　　　 379
グロース指数先物　　　　　 796　　　　　　+8　　　　 426
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース