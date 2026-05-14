ヒュルツェラー監督がリーズ戦に向けた会見で明かした

イングランド・プレミアリーグのブライトンは5月14日、同17日に行われるリーズ・ユナイテッド戦に向けた定例会見を実施した。

ファビアン・ヒュルツェラー監督が出席し、日本代表MF三笘薫の状況について話した。

三笘は9日に行われたリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場したが、後半10分に左サイドのライン際でボールを胸トラップした後、加速しようとしたところで、左足裏を押さえてピッチに倒れ込んだ。その後、ピッチ上でしばらくメディカルスタッフの治療を受け、左足を引きずりながら険しい表情でピッチを後にした。

ヒュルツェラー監督はウルブス戦後には「精密検査の結果を待ってから明確にする必要がある。あまり良い状態には見えなかったが、私はポジティブに考えている。間違いなくハムストリングの負傷だ」と話していた。

そのなかで、リーズ戦に向けた会見にヒュルツェラー監督が出席し、負傷した三笘が残りのプレミアリーグ2試合を欠場することを明言。同15日には、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表のメンバー発表を控えるなか、「W杯に関しては、まだ確かなことが言えません。私たちは日本（代表チーム）と連絡を取り合っており、共に決断を下す必要があります」と話した。

そして、ヒュルツェラー監督は「非常に大きな痛手です」と三笘の不在がチームに与える影響を話し、「好調を維持し、チームのパフォーマンスに多大な貢献をしていただけに、カオル（三笘）にとっても残念なことです。彼は今、自身のプライバシーと健康を一番に考える必要があります」とまとめた。（FOOTBALL ZONE編集部）