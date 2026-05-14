◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―０中日＝延長１２回＝（１４日・横浜）

ＤｅＮＡが中日に延長１２回の末、スコアレスの０−０ドロー。８投手が登板し、ゼロ封リレーを披露したが、打線の援護なく引き分けとなった。

今季から先発に転向した入江大生投手（２７）が今季４試合目の先発で、自身プロ入り後最長の６イニングを投げ、２安打無失点、９奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護がなく、先発初勝利こそお預けとなったが、今後に向けて価値ある８１球になった。

新たな正捕手・高卒４年目の松尾汐恩（しおん）とのバッテリー。ストレートは走り、変化球も切れ、強竜打線に向かっていった。４回は内野安打に自ら出した四死球で１死満塁のピンチを招くが、ここからが圧巻の投球だ。石川昂弥を１３０キロのスライダー、土田龍空を１３０キロのナックルカーブで、ともに空振り三振に仕留め、危機を脱出した。

降板後の入江は「前回までの課題を踏まえ、投球自体は良い部分が多く出たと思います。野手の皆さんのプレーにも助けられて６回まで投げる事ができました」とコメントした。

チーム一丸で守り抜き、今カードは２勝１分けと負けなかったことは称賛に値する。ＤｅＮＡは１５日から東京ドームに戦いの場を移し、巨人との３連戦に臨む。