◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―０中日＝延長１２回＝（１４日・横浜）

息の詰まるような投手戦は、３時間４５分の熱戦の末、引き分けに終わった。中日の引き分けは、今季３８試合目で初めてとなった。

先発したカイル・マラー投手は、今季３度目の先発で７回４安打無失点、４奪三振と好投した。要所を締めて、試合を作った。７回に２死二塁のピンチを招くも、代打・ビシエドを遊ゴロに打ち取り、ガッツポーズ。息の詰まる投手戦の中、集中力を切らさなかった。だが、援護に恵まれず、今季初勝利はお預け。７回８７球の力投も報われなかった。

８回以降は杉浦、斎藤、藤嶋、牧野が、二塁を踏ませない投球でゼロを並べた。最後は、守護神・松山が宮崎、三森、成瀬を三者凡退に抑えた。

好投する投手陣を援護したい打線だったが、攻略の糸口を見出せなかった。ＤｅＮＡの先発・入江に、６回まで２安打９三振と苦戦。４回に内野安打と２連続四死球で１死満塁の好機を作るも、石川昂と土田が空振り三振に倒れた。８回にも先頭の代打・田中が中前打で出塁するも、二盗に失敗。得点のチャンスを生かせなかった。

両軍一歩も譲らぬまま、試合は延長戦へ。延長１１回に２死一、三塁の絶好機を作るも、ボスラーが二塁への併殺打に倒れた。最後は宮城を前に、代打・板山、土田、加藤が空振り三振に終わった。散発３安打で無失点と、ＤｅＮＡ投手陣の前に沈黙した。

今季のＤｅＮＡ戦は２勝５敗１分け。昨季は８勝１７敗と大きく負け越しており、苦戦が続いている。