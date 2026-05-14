「ガンダムバエル」がカラーリングを一新しMETAL ROBOT魂で再商品化【機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】
バンダイスピリッツは、2015年放送開始の『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」(19,800円)
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル」が彩色の色調とマーキングを刷新した［Re:Coordinate］として再商品化。
全身のカラーリングを一新し、メインカラーのホワイトは深みのある半光沢ブルーホワイトにし、高級感のある仕上がりに。また、マーキングも一部新規デザインとなり、更なる密度感を追求した仕様となっている。
(C)サンライズ
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」(19,800円)
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル」が彩色の色調とマーキングを刷新した［Re:Coordinate］として再商品化。
全身のカラーリングを一新し、メインカラーのホワイトは深みのある半光沢ブルーホワイトにし、高級感のある仕上がりに。また、マーキングも一部新規デザインとなり、更なる密度感を追求した仕様となっている。
(C)サンライズ