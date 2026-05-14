「避暑経済」始動、消費を支える電力設備を総点検 中国貴州省
【新華社貴陽5月14日】中国貴州省では5月に入り、夏でも冷涼な自然環境を生かした「避暑文化・観光経済」が早くも始動した。黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県や雷山県などでは、「クール」な資源を「ホット」な産業に転換する取り組みが進んでいる。
同自治県の森林率は約72.5％に達する。IP（知的財産）の農村競馬リーグ「村馬」を軸に馬文化とシュイ族の無形文化遺産技術を融合させ、乗馬・無形文化遺産・文化クリエーティブ商品を一体化した避暑地を整備している。
涼を求める消費を支えるには、電力の確保が極めて重要となる。送電大手、中国南方電網傘下の貴州都穀（といん）三都供電局は、主要風景区やホテルなどを事前に総点検した。避暑シーズン中は、送電網による主電源供給と非常用発電の二重の保障体制を採用し、中核エリアに2本の電源の環状配電を整備する。
雷山県のミャオ族集落、西江千戸苗寨や郎徳苗寨などの風景区は、爽やかな気候と豊かな民族風情を背景に、早くも避暑観光の需要が高まっている。民宿経営や民俗文化体験、自家用車での旅行に伴う電力需要も増加傾向にある。
中国南方電網傘下の貴州凱里供電局は、風景区の配電線や変圧器、充電スタンドの事前点検を行った。作業員は民宿や飲食店が集中する地域の各施設を見回り、適正な電力使用を指導した。