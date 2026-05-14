貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州の西江千戸苗寨風景区の駐車場にある充電スタンドで給電中の新エネルギー車。（資料写真、貴陽＝新華社配信／賈螭）

【新華社貴陽5月14日】中国貴州省では5月に入り、夏でも冷涼な自然環境を生かした「避暑文化・観光経済」が早くも始動した。黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県や雷山県などでは、「クール」な資源を「ホット」な産業に転換する取り組みが進んでいる。

同自治県の森林率は約72.5％に達する。IP（知的財産）の農村競馬リーグ「村馬」を軸に馬文化とシュイ族の無形文化遺産技術を融合させ、乗馬・無形文化遺産・文化クリエーティブ商品を一体化した避暑地を整備している。

三都競馬城で開催された２０２６年「貴州村馬」労働節（メーデー）全国競馬招待大会。（資料写真、貴陽＝新華社配信／陶南欣）

涼を求める消費を支えるには、電力の確保が極めて重要となる。送電大手、中国南方電網傘下の貴州都穀（といん）三都供電局は、主要風景区やホテルなどを事前に総点検した。避暑シーズン中は、送電網による主電源供給と非常用発電の二重の保障体制を採用し、中核エリアに2本の電源の環状配電を整備する。

雷山県のミャオ族集落、西江千戸苗寨や郎徳苗寨などの風景区は、爽やかな気候と豊かな民族風情を背景に、早くも避暑観光の需要が高まっている。民宿経営や民俗文化体験、自家用車での旅行に伴う電力需要も増加傾向にある。

中国南方電網傘下の貴州凱里供電局は、風景区の配電線や変圧器、充電スタンドの事前点検を行った。作業員は民宿や飲食店が集中する地域の各施設を見回り、適正な電力使用を指導した。