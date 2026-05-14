◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)

DeNAが中日との戦いで延長12回まで勝敗がつかず引き分けとなりました。

この日は、今季から再び先発に転向した入江大生投手が4度目のマウンドに登板。

初回は、村松開人選手からヒットを許しましたが、2つの三振を奪います。すると2回と3回を3者凡退に抑えるなど上々の立ち上がりを見せます。

しかし4回には、1アウトからヒットと四球とデッドボールを与え満塁のピンチを背負います。それでも150キロ超えのストレートとスライダーやナックルカーブを駆使し、後続を2者連続三振に抑え、無失点でしのぎます。

入江投手の好投に応えるように守備陣も奮起します。6回には1アウトから佐野恵太選手がレフトフェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチする好守備を披露しました。もり立てられた入江投手は6回81球を投げて降板。2安打、9奪三振、与四死球2、無失点と好投しましたが、ここまで打線も無得点と投手戦が続きます。

7回からはルイーズ投手が2番手として登板。しかし、2アウトから中日・土田龍空選手に4球目に投じた151キロのストレートが頭に直撃。審判が危険球と判断しルイーズ投手は退場となりました。その後は坂本裕哉投手が急きょ登板。後続をショートゴロに打ち取りました。

0-0で迎えた8回からは中川虎大投手が4番手としてマウンドに上がります。先頭の田中幹也選手からヒットを浴びるも、キャッチャーの松尾汐恩選手の強肩で盗塁を阻止しました。

その後も壮絶な投手戦が繰り広げられ、試合は延長戦へ。11回に1アウト1・2塁と得点圏に走者を置きますが、7番手の若松尚輝投手がボスラー投手をダブルプレーに抑え、ここも無失点で切り抜けます。

延長12回、8番手の宮城滝太投手が板山祐太郎選手、土田龍空選手、加藤匠馬選手を三者連続三振で仕留めます。しかしその裏の攻撃で得点を奪うことが出来ず、引き分けとなりました。