◇プロ野球セ・リーグ DeNA0-0中日(14日、横浜スタジアム)

両軍好プレーがとびだし試合は白熱。中日はDeNAとの延長12回で決着がつかず引き分けとなりました。

3回に2アウト3塁と先制のピンチを背負うと、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目を右中間に飛ばします。落ちるかと思われましたが、ライトのカリステ選手が爆走でボールをキャッチしました。対してDeNAは6回1アウトの場面で村松開人選手がレフト後方に打球を飛ばすも佐野恵太選手に阻まれてしまいました。

マラー投手は安打を許すも得点を許さぬ快投。5回、6回は三者凡退にするなど、7回を87球を投げ、被安打4、4奪三振、無失点の成績でした。

7回にDeNAのルイーズ投手が投じたボールが土田龍空選手の頭に直撃。一時ベンチ裏に下がりますが、再びグラウンドに戻ってくると客席から拍手で迎えられました。これによりルイーズ投手は危険球で退場となりました。

その後も壮絶な投手戦が繰り広げられ、試合は延長戦へ。10回2アウト1塁の場面で京田陽太選手がライト線へ打球を飛ばすと、セカンドの田中幹也選手がスライディングでボールをキャッチと延長戦に入っても好プレーが出ました。

さらに延長12回、先頭打者の宮粼敏郎選手のバウンドした打球を村松開人選手が素手でキャッチ。すぐさま一塁に送球しアウトに仕留めました。

走者は出るも得点に結びつかず延長12回で決着がつかず引き分けとなりました。