【アナグラムクイズ】「つ ん い す ぶ さ」を並び替えると？ 最後の文字は「つ」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字を入れ替えるだけで、あっと驚くほど別の言葉が見えてくるのがこのクイズの醍醐味です。日頃使っている脳の違う部分を刺激して、リフレッシュしてみませんか？ 制限時間は1分！ 集中して考えてみましょう。
つ ん い す ぶ さ
ヒント：最後の文字は「つ」
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▼解説
「すいさん（水産）」という言葉に気づければ、スムーズに導き出せたかもしれません。水産物とは、海や川から獲れる魚介類や海藻などのこと。美味しい海の幸を思い浮かべながら解くと、ひらめきが早まるかも？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を入れ替えるだけで、あっと驚くほど別の言葉が見えてくるのがこのクイズの醍醐味です。日頃使っている脳の違う部分を刺激して、リフレッシュしてみませんか？ 制限時間は1分！ 集中して考えてみましょう。
問題：「つ ん い す ぶ さ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
つ ん い す ぶ さ
ヒント：最後の文字は「つ」
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正解：すいさんぶつ正解は「すいさんぶつ」でした。
▼解説
「すいさん（水産）」という言葉に気づければ、スムーズに導き出せたかもしれません。水産物とは、海や川から獲れる魚介類や海藻などのこと。美味しい海の幸を思い浮かべながら解くと、ひらめきが早まるかも？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)