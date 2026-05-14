Iカップの豪快バストを武器に活躍する現役薬剤師グラドル・三橋くんが、初写真集「no lies」を5月15日に発売します。』初の写真集を発売する。今回の作品はデジタル補正を一切行わない無加工仕様で制作され、ありのままの姿を収めた意欲作となっています。発売を記念し、17日には東京・書泉ブックタワーでイベントも開催予定です。



【写真】ピタピタニットでバストライン強調？ 現役薬剤師のIカップグラドル・三橋くん

撮影は2025年12月にグアムで実施。海も夕日も綺麗で、「正直しばらく帰りたくないなって思いながらの数日でした」（三橋くん）。最高のロケーションの中、衣装やメイクも従来とは異なるテイストに挑戦しました。



写真集の見どころについて、三橋くんは「今回の作品では、昨今当たり前になっている「デジタル補正」所謂「レタッチ」というものを一切施さず、正真正銘「ありのまま」の写真に挑ませていただきました。「無加工」とだけ聞くと、そんなにたいした話ではなく聞こえますが、これまでのグラビアはどこか「どうせ消すから」という安心感の元で撮影していました。ですが、一切加工しないという前提で挑んだ撮影には全く違う緊張感があって、表情だったりポーズだったり、一層気を配って取り組めました」と語りました。



さらに「こんなことを言って良いかは分かりませんが、本来あって当たり前のシワやアザだったり、アレを隠す為のアレだったり(笑)、そういうものが見えてしまっていますが、作品そのものはとてもオシャレで可愛く撮っていただいた内容です。衣装もメイクもこれまでとは違う感じで、でも見せるところはちゃんと見せて、メリハリがちゃんとあると思います」と思いを明かしました。



無加工にこだわった理由については、「ファースト写真集って文字通りこの世にひとつしかありません、それを皆様にいかに楽しんでもらえるとか、いつか私に子供ができたり、親だったり、孫だったり、誇りをもって見続けてもらいたいから、ありのままが良いと思いました。あと、最近はAIの技術が凄くて、嘘が真実と認識されつつあるこのご時世で、そのうち人なんて要らなくなるんじゃないかとか考えた時に、嘘に対抗できるのは限りない真実しかないと思ったからですかね。大袈裟ですが(笑)」と強い決意を語りました。



撮影の際は、三橋くんのマネージャーが直前に高熱が出て来れなかったというハプニングもあったそう。三橋くんは今後について「とにかく私という存在をもっと多くの方々に知ってもらいたいです！学業も頑張ってきましたが、グラビアやタレント活動ももっと振り幅を広げて様々なことに挑戦していきます！薬剤師としても頑張っていきますが、グラビアやバラエティなどのタレント活動ももっと幅を広げて挑戦していきたいです！」と抱負を語りました。



【三橋くんプロフィル】

みつはしくん 2001/11/12生まれ 神奈川県出身 Size：T162B96W58H86S23.5 血液型O 趣味はFPSゲーム／コスプレ 特技は戦闘機のF-1からF-35の愛称を全部言える