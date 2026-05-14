「カルビー社に対して失礼」愛沢えみり、便乗投稿に賛否「ちょっと怖くない、、？」「全然許しちゃう」
「カルビー社に対して失礼」愛沢えみり、便乗投稿に賛否「ちょっと怖くない、、？」「全然許しちゃう」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは5月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。無関係と思われるニュースを引用し、自社商品の発送遅延を謝罪しました。
【投稿】愛沢えみりの“便乗”ポストに賛否
「ポテチ屋さんだったの？」愛沢さんは「カルビー『ポテトチップス』パッケージが白黒に…ナフサ高騰の影響か」というニュースを引用し「弊社にも影響が出ており、現在一部商品の発送に遅延が発生しており、現在製造元とも相談しながら対応を進めております。お待ちいただいているお客様には、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません」とポスト。しかし実際は、自社商品とは無関係のようで、話題のニュースに便乗したものと思われます。
コメントや引用リポストでは「キャバでもポテチ出すもんね！えみりさんだから全然許しちゃう」「この人ポテチ屋さんだったの？親しみ感じる」「ナフサ高騰の範囲広すぎるー」「わざわざポテチのを引用して乗っからなくても」「便乗しようとしているのが見え見え」「全く関係ない会社だけど引用してるとしたらちょっと怖くない、、？」「ニュースを引用して(しかも他社の製品)お詫びするの信じられない」「カルビー社に対して失礼だと思います」と、賛否両論が上がりました。
「本当に難しい時代になったなと」3月19日には「昔はインフルエンサーになれば物が売れる時代だったけも今はもうそれだけじゃ通用しない。私自身、ブロガーから始まってクルーズブログ、アメブロ、インスタ、YouTube、SNSは一通りやってきたけど 本当に難しい時代になったなと感じてます」と、思いをつづっていた愛沢さん。今回のポストも、戦略の1つなのかもしれません。今後の投稿にも注目です。(文:多町野 望)
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