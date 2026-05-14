俳優・佐奈宏紀の1st写真集『佐奈宏紀1st写真集 夢中』が、7月3日にKADOKAWAより発売される。あわせて、発売記念イベントの追加開催と新たな先行カットの公開が発表された。

【画像】佐奈宏紀1st写真集「懐かしい感じ」の追加先行カット

佐奈はミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ（後家兼光役）、舞台『WIND BREAKER』（梅宮一役）、地球ゴージャス 三十周年記念公演『儚き光のラプソディ』などに出演し、アーティストとしてもこれまでに10曲以上をリリースしている俳優。本写真集は佐奈にとって初の写真集であり、本人のアイデアで「夢」をテーマに掲げ、不思議で魅力的な世界観を切り取った一冊となっている。

発売記念イベントは、7月4日に大阪、7月5日に東京で本人登壇による店頭イベントの開催が告知されていたが、新たに7月12日の東京公演の追加開催が決定した。また、7月11日にはオンラインプラットフォーム「TalkPort」を通じたオンラインイベントも実施される。

店頭イベントでは、1冊券、3冊券、5冊券A、5冊券Bの4種類が用意され、購入冊数に応じてサイン入り写真集の手渡し、2ショット写メ撮影、ボイスメッセージ録音、限定ブロマイドなどの特典が付く。5冊券AとBの両方を購入した場合には、オフショットミニフォトブックがプレゼントされる。各会場のブロマイドはすべて別柄となる。

オンラインイベントでは、券種に応じて30秒、60秒、90秒のトーク機会が設けられ、サイン入り写真集や別柄ブロマイドが付属する。

あわせて公開された追加先行カットについて、佐奈は「どこか非現実的で、でもなぜか懐かしい感じ」とコメントしている。また、写真集の情報や撮影オフショットを発信する専用Xアカウント「@sana1st_muchu」も開設された。

■佐奈宏紀コメント

人生初の写真集！テーマは「夢」。僕の頭の中の世界を表現したような写真集です！どこか非現実的で、でもなぜか懐かしい感じがして…。そんな世界に「夢中」になって頂けたら嬉しいです！僕らしく、遊び心満載のページも作ったので楽しみにしててください^_^

©KADOKAWA／写真：樽木優美子

（文＝リアルサウンド ブック編集部）