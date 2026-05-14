お笑いコンビ・ブラックマヨネーズが司会を務めるＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」が、１４日放送された。

歌うま企画「全国縦断ご当地カラオケモニタリング」のロケを、福岡県北九州市で実施。一般参加者に交じって、北九州出身の「１７５Ｒ」ボーカル、ＳＨＯＧＯが登場した。

ＳＨＯＧＯは「地元にモニタリングが来るなら、僕が行くしかないなと。フィリピンのセブ島からやってまいりました」と自己紹介。２０１８年にセブ島に移住したといい、「うどん屋さんをセブ島でやってまして。北九州はうどん文化が根付いてる土地。フィリピンでうどんを広めるために」と近況を報告した。

代表曲「空に唄えば」を透明カラオケＢＯＸの中で披露。ワイプで見届けたブラマヨ・小杉竜一は、「変わらんな〜」と感嘆した。

１７５Ｒは０３年にデビューして、同年のＮＨＫ紅白歌合戦に出場。青春パンクバンドとして人気を博した。懐かしの歌声にＳＮＳには、「久しぶりすぎて泣きそう」「めっちゃ聞いてた！」「青春ど真ん中すぎ」「涙腺緩むのなんでだろー」「まさか令和に聴けるとは思わんかった」と感動の声が殺到していた。