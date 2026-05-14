　日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（4月）、輸出物価指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）、小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

輸入物価指数（4月）21:30
予想　0.9%　前回　0.8%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.1%（前年比)

輸出物価指数（4月）21:30
予想　1.0%　前回　1.6%（前月比)
予想　5.9%　前回　5.6%（前年比)

新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
予想　20.4万件　前回　20.0万件（新規失業保険申請件数)
予想　178.0万件　前回　176.6万件（継続受給者数)

小売売上高（4月）21:30
予想　0.4%　前回　1.7%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.9%（自動車除くコア・前月比)