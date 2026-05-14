まもなく米小売売上高、米輸入物価指数などの発表
日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（4月）、輸出物価指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）、小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
輸入物価指数（4月）21:30
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.0万件 前回 176.6万件（継続受給者数)
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)
輸入物価指数（4月）21:30
予想 0.9% 前回 0.8%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.1%（前年比)
輸出物価指数（4月）21:30
予想 1.0% 前回 1.6%（前月比)
予想 5.9% 前回 5.6%（前年比)
新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
予想 178.0万件 前回 176.6万件（継続受給者数)
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 1.7%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.9%（自動車除くコア・前月比)