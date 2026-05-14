住宅に何者かが押し入り、家族3人がけがをし、このうち女性1人が亡くなりました。防犯カメラにはバールのようなものを持った黒ずくめの男が映っていました。この事件で確保されたのは、16歳の少年でした。

■「家族がバールで殴られた」女性は死亡

14日午前9時半ごろに撮影された現場付近の防犯カメラの映像。上下黒の服を着た目出し帽姿の男の手には、バールのようなものが握られていました。

この直後に事件は起きました。

現場は栃木県上三川町にある周囲に比べるとひときわ大きな住宅です。住宅の庭に面する窓ガラスが割れています。

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「家族がバールで殴られた」

事件当時、この家には60代の男性と妻の富山英子さんの2人がいて、連絡をうけた40代と30代の息子がかけつけたところ、黒い目出し帽をつけた人にバールで殴られたということです

富山さんは背中に傷があり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。息子2人もけがをしていて、男性の家族は「犯人は駆け足で逃げた」などと話しているということです。

■「鎌を持って『今から頑張っていきます』と」

現場から数十メートルほど離れた防犯カメラに特徴の似た男が映っていました。この暑さのなか、目出し帽をかぶり、厚手の黒いコート。手には白い手袋をつけて、右手にはバールのようなものを握っています。

事件前不審な人物を見た近隣住民

「そっちからずっと歩いてきたんだよね。なんか目出し帽をかぶった人で、全身黒で顔はわからない。姿そのものは若い人だなという感じはありましたね。けさ9時前後だと思います」

――人数は？

事件前不審な人物を見た近隣住民

「1人。鎌を持ってたんですよ、柄の長い。1メートルくらいかな。こんな暑いのに目出し帽かぶってなんだろうなと。『今から頑張っていきます』というようなことを言って入った」

――「頑張ってきます」と言うから何か作業するんだなと

事件前不審な人物を見た近隣住民

「そうそうそう。それ（『頑張ってきます』）ははっきりと言った」

その後、その人物は…

事件前不審な人物を見た近隣住民

「どっち行ったかはちょっと…」

――道路沿いに行った

事件前不審な人物を見た近隣住民

「そう、そのあとどっち行ったか、西行ったかこっち来たかわからない」

■約1か月前から“怪しい車”など…被害家族が「犯人追っていたみたい」近隣住民

警察は強盗致傷事件として捜査しています。現場近くにいた16歳の少年1人の身柄を確保したということです。では、ほかの人物はどちらに逃走したのでしょうか。

規制されている方向へ進むと何軒かの住宅に行き当たる一方、二股に分かれているもうひとつの道路を進むと延々と田畑が広がっています。

いずれにしろ、朝、農作業をしている人などに目撃されてもおかしくなさそうな場所です。

また、近所の住民によると、1か月ほど前から現場周辺で“怪しい車やバイク”が目撃されていたといいます。

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近隣住民

「バイクで回って近くに水環境という公園がある。そこに車も止まっていたので、（ナンバーは）県外でした。怖いなという話はしていた。（被害者の）富山さんちが犯人を追っていたみたい。不審車両の人と会話もしている。追いかけたりして写真も撮ってる。その写真が回覧板で回ったり」

先月に送られたきたというLINEのやりとりを見せてもらうと、現場近くでバイクに乗って、長時間動かない人物が目撃されたと書かれていました。

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犯行時間や手口について、元神奈川県警捜査1課長、鳴海達之氏は…

鳴海達之氏

「狙われたところは大きい邸宅。そこに狙いをつけて入ったのだろう。9時半っていうのは普通は在宅している時間。複数なら狙った家にどうやって入って、何分で犯行終わらせて、どうやって逃げていく、細かい部分は計画作らないと捕まるリスクが高いから、それができていない状況なら、素人の犯行なのかなと。普通に考えれば闇バイトの可能性が高いかなと」

警察はほかに逃走したとみられる人物の行方を追っています。

（5月14日午後6時ごろ放送『news every.』より）