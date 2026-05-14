新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BEST OF THE SUPER Jr.33」が開幕した。A組の連覇を目指す藤田晃生はフランシスコ・アキラを下し、苦戦しながらも白星発進となった。

試合開始からアキラが額から出血。場外には机。5分すぎ、藤田がミサイルキックからトペコンヒーロ。10分すぎ、張り手も、アキラがハイキック、ラリアット。藤田もハイキック、原爆固めでカウント2。藤田は場外に置かれていた机にバワーボム。リングに戻して原爆固めはカウント2。腕固めからクラーキーキャット。16分56秒、藤田はThril Rideからのエビ固めで勝利をもぎ取った。

勝った藤田は「どこにも言ってないけど、SUPER Jr.毎年初戦お前と当たるのがすげー楽しみにしてるんだ。今年のSUPER Jr.のテーマはやり過ぎ上等。お前らも非日常の振り切れた空間を求めてきてるんだろ。今年も俺に懸けてみろ。お前らが求めている倍以上のものを返してやるからな。今年もくそ楽しめ！」とマイクでアピール。大歓声が巻き起こった。

バックステージでは「アキラどうした？くそ強いよな。びっくりするよマジで。今日のお客さんはどうだ、求めてるものだっただろ。賛否なんかあって当たり前。それがあるから面白くなる。混沌があるから面白くなる。その渦を作るのは高橋ヒロムなき今、ジュニアでよどんでるな。誰だと思う？俺が取るからな今年も俺に懸けろ。むかつく気持ち、楽しくない気持ち、非日常を楽しみに来ているなら俺に懸けろ！」と昨年覇者の貫禄を見せていた。