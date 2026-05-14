１４日午前９時半頃、栃木県上三川（かみのかわ）町上神主、農業会社役員の６０歳代男性方から「強盗です。家族がバールで殴られた」と１１０番があった。

目出し帽をかぶった複数人が押し入り、妻の富山英子さん（６９）と４０歳代の長男、３０歳代の次男の３人が刺されるなどし、英子さんが死亡した。長男と次男は頭などに出血がある。県警は同日夜、英子さんに対する強盗殺人容疑でいずれも自称、相模原市の高校生で１６歳の少年を逮捕した。

発表によると、少年は何者かと共謀し、同日午前９時２５分頃、男性方に強盗目的で侵入。金品を物色中、英子さんの胸を突き刺すなどして死亡させた疑い。県警は凶器の特定を急ぐ。

事件当時、住宅には夫婦がいた。長男と次男は近くで農作業中で、男性からの電話で駆けつけたところ、強盗と鉢合わせした。県警は他にも関与した人物が複数いるとみて調べている。

捜査関係者によると、事件後、少年が現場近くを歩いていたところを警察官が発見。事情を聞くと、事件への関与をほのめかした。身分証明書などは所持しておらず、年齢について説明を二転三転させたという。

近くの防犯カメラには、事件直前の午前９時頃、黒い目出し帽と上着、白い手袋を身につけて、バールのようなものを手にした人物が歩く姿が映っていた。

４月中旬以降、付近では不審車両の目撃情報が寄せられ、パトカーが巡回していた。近所の５０歳代女性は「英子さんにゴボウをもらい、お返しをしたばかりなのに……」と沈痛な表情で話し、最近、英子さんの家族らが不審者を追い払ったと聞いていたという。