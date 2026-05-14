サンクチュアリ・パブリッシングが、ライトノベル事業への参入第一弾となる『ド天然魔王、「魔王」を倒しにいく』（著：夜方宵、イラスト：13F）を刊行した。

【画像】「勘違い系コメディ」ラノベ『ド天然魔王、「魔王」を倒しにいく』

本作は、前の世界で世界制覇を成し遂げた最強魔王ヴァルトロスが、新たな世界に「勇者」として召喚されるところから始まる物語。召喚先の世界にも「魔王」が存在することに激怒するヴァルトロスだが、極度の説明不足で言葉足らずな彼の「魔王など許されないだろう」という言葉は、周囲に「魔王そのものに反対する正義の勇者」と誤解され、意図せず熱狂的な称賛を浴びてしまう。圧倒的な強さを持ちながら、その“ド天然”な振る舞いで周囲を振り回し、本人の意図とは裏腹に英雄視されていく勘違い系コメディとなっている。

サンクチュアリ出版が事前に実施したゲラアンケートでは、ラノベ担当の書店員41名および一般読者102名の87.1％が「面白い」と回答。この反響を受け、ライトノベル発売前から続刊およびコミカライズの同時進行も決定した。発売に先駆け、小説投稿サイト「カクヨム」「pixiv」やサンクチュアリ出版公式「note」にて試し読み版が掲載されている。

また発売を記念して、著者・夜方宵による書き下ろし「SS（ショートストーリー）ペーパー」が全国の応援書店にて配布される。

著者の夜方宵は、直近作『悪食緋蒼は×××なのか？』で「このライトノベルがすごい！2026」新作文庫部門14位を獲得した作家。イラストを担当する13Fは元アニメーターで、躍動感のある作画を特徴とする。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）