Suchmos、8年ぶりとなるアリーナツアー開催決定！港にゆかりのある4都市を巡る

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Suchmosの全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』が、5月14日のKT Zepp Yokohama公演よりスタート。2027年3月から全国4都市8公演を巡る、あらたなアリーナワンマンツアーの開催を発表した。

■アリーナツアーチケット一次先行（抽選）スタート

『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と名付けられた本公演は、8年ぶりのアリーナツアー。宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEと、4都市の港にゆかりのある地域を巡る。

チケットオフィシャル一次先行（抽選）は、5月14日より受付がスタートした。

メイン写真：アリーナツアーキービジュアル

■ライブ情報

『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』

[2027年]

03/13（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台

03/14（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台

04/16（金）福岡・マリンメッセ福岡B館

04/17（土）福岡・マリンメッセ福岡B館

04/24（土）神奈川・Kアリーナ横浜

04/25（日）神奈川・Kアリーナ横浜

05/01（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

05/02（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

■関連リンク

Suchmos OFFICIAL SITE

http://www.suchmos.com/