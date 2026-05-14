Suchmos、8年ぶりとなるアリーナツアー開催決定！港にゆかりのある4都市を巡る
Suchmosの全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』が、5月14日のKT Zepp Yokohama公演よりスタート。2027年3月から全国4都市8公演を巡る、あらたなアリーナワンマンツアーの開催を発表した。
■アリーナツアーチケット一次先行（抽選）スタート
『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と名付けられた本公演は、8年ぶりのアリーナツアー。宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEと、4都市の港にゆかりのある地域を巡る。
チケットオフィシャル一次先行（抽選）は、5月14日より受付がスタートした。
メイン写真：アリーナツアーキービジュアル
■ライブ情報
『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』
[2027年]
03/13（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台
03/14（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台
04/16（金）福岡・マリンメッセ福岡B館
04/17（土）福岡・マリンメッセ福岡B館
04/24（土）神奈川・Kアリーナ横浜
04/25（日）神奈川・Kアリーナ横浜
05/01（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
05/02（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
■関連リンク
Suchmos OFFICIAL SITE
http://www.suchmos.com/