ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」のプレーオフ（ＰＯ）は、２３日から秩父宮ラグビー場で幕を開ける。１４日はＰＯに進んだ６チームが会見。レギュラーシーズン（ＲＳ）を１位で通過し、準決勝（３０日、秩父宮）から戦う神戸のＳＯ李承信共同主将は「一貫性をもってパフォーマンスできていたし、試合を重ねるごとにチームとして成長できていた」と、改めて１８節を振り返った。

今季は１６勝２敗でＲＳ１位。李は「試合に出る、出ない関係なくメンバーがいい準備ができていたことが、チームとしての成長」とうなずいた。共に主将を務めるブロディ・レタリックは今季１７トライを挙げ、ロックながらトライ王に輝いた。高いワークレートも誇り、当然キープレーヤーの１人。李は「彼の活躍は間違いなく、チームに言い影響を与えている。キャプテンとしても、グラウンド内外でチームをリードしてくれているので。注目して欲しい」と語る。

リーグワンで初めてＰＯに進んだ昨季は３位。準決勝（３０日、秩父宮）は東京ＳＧ―ＢＲ東京の勝者を迎え撃つ。意気込みを記したフリップには「神戸のために」と書いた。李は「自分たちは、チームに関わる全ての人を代表してプレーをしている。ファン、会社の方、神戸の街の方、家族。サポートしてくれる全ての方のためにプレーする。優勝した姿を見せたいと思って、この言葉にしました」と、７季ぶりの栄冠を誓った。