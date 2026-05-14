初夏は「プツッと感」よりこっち！【40・50代】すぐマネしたい♡「軽やかこなれボブ」

暖かくなる初夏に向けて、軽やかなスタイルへシフトチェンジしてみませんか？ 短めにカットするだけでなく、カラーやスタイリングを工夫したり、レイヤーを入れたりしても、抜け感が加わって夏っぽさを取り入れられそう◎ 今回はこれからの季節にぴったりな「軽やかこなれたボブ」をご紹介します。

控えめな外ハネが美しいくびれボブ

毛先はプツッと感を残しつつ軽めに整え、トップは毛束をつまむように内へワンカールさせた、外ハネくびれボブ。カットした@nico_saki.0420さんによると「プツッとボブに飽きた方や軽さや動きを少し出したい方にオススメ」とのこと。自然な抜け感が加わって、さりげないイメチェンが叶いそうです。

明るめくすみブラウンの丸みボブ

明るめのくすみブラウンで染め上げた、スッキリとしたシルエットの丸みボブです。明るめでもほんのりくすませたことで、派手見えせず上品な雰囲気をまとっています。全体にレイヤーを入れれば、毛束に動きが加わって、ふんわりと軽やかな印象に。

大人可愛い外ハネくびれボブ

首まわりをすっきりと見せるミニボブレングスを採用し、ふんわりとしたシルエットに整えた外ハネくびれボブです。暗めのトーンでありながら淡く透明感のある色味を合わせることで、今っぽい印象に。落ち着いた髪色のまま、軽やかさと大人可愛い魅力を引き出したい人にオススメです。

地毛風グレージュの柔らかなミニボブ

地毛に近い落ち着いたトーンのグレージュカラーで彩った、顎下レングスのミニボブスタイルです。全体をコンパクトにまとめつつ、ウエイトを低めに設定することで、女性らしく柔らかい仕上がりになっています。初夏らしい軽やかさをまといながら、上品な清潔感までもキープできそうです。

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※こちらの記事では@nico_saki.0420様、@nodiss_miuk様、@tidi_yuki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。