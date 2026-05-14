◆パ・リーグ ロッテ３―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）

日本ハムはロッテに敗れ、今季最多の５連勝とはならなかった。勝てば４月１４日以来１か月ぶりの貯金生活だったが借金１に逆戻りした。

新庄監督は試合後、第一声で、「いい粘り見せましたけど、まあ仕方ない。以上」。１―５の９回、浅間、清宮幸の２者連続本塁打で２点差に迫り、なお２死一、三塁と追い上げた攻撃を評価した。

４回の守備から二塁・カストロと左翼・野村のポジションを入れ替えた采配については、「ダブルプレーとってほしかった」と説明した。３回無死一塁の守備でボテボテの遊ゴロに対し、遊撃・水野のトスを受けた二塁・カストロがボールを握り替えできず、一塁に送球できなかった場面に言及。「（カストロを）センターでたまに使うでしょ。こういうとこなんですよ。谷内（内野守備走塁）コーチがなんとかしてくれるでしょう。やっぱりあそこ、ダブルプレー、アウトセーフは別として、際どいタイミングでね、ピポットの送球というか、やってもらわないと」と、本職の二塁で細かいミスが続くカストロの守備を指摘した。