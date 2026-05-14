Suchmos、8年ぶりのアリーナツアー開催決定 “港”にゆかりのある4都市巡る
昨年、神奈川・横浜アリーナでのライブを皮切りに再始動し、きょう14日から全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』をスタートさせたSuchmosが、来年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを発表した。
【ライブ写真多数】待望の復活を果たしたSuchmosの ベーシストの山本連のソロショットも
『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と題された同ツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなり、宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEと、“港”にゆかりのある4都市を巡るツアーとなる。
■『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』
3月13日（土） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
3月14日（日） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
4月16日（金） 福岡・マリンメッセ福岡B館
4月17日（土） 福岡・マリンメッセ福岡B館
4月24日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
4月25日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
5月1日（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
5月2日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
【ライブ写真多数】待望の復活を果たしたSuchmosの ベーシストの山本連のソロショットも
『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と題された同ツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなり、宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEと、“港”にゆかりのある4都市を巡るツアーとなる。
3月13日（土） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
3月14日（日） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
4月16日（金） 福岡・マリンメッセ福岡B館
4月17日（土） 福岡・マリンメッセ福岡B館
4月24日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
4月25日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
5月1日（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
5月2日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE