Suchmos

写真拡大

　昨年、神奈川・横浜アリーナでのライブを皮切りに再始動し、きょう14日から全国対バンツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』をスタートさせたSuchmosが、来年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを発表した。

【ライブ写真多数】待望の復活を果たしたSuchmosの ベーシストの山本連のソロショットも

　『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』と題された同ツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなり、宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEと、“港”にゆかりのある4都市を巡るツアーとなる。

■『Suchmos BAY SIDE TOUR 2027』
3月13日（土）　宮城・ゼビオアリーナ仙台
3月14日（日）　宮城・ゼビオアリーナ仙台
4月16日（金）　福岡・マリンメッセ福岡B館
4月17日（土）　福岡・マリンメッセ福岡B館
4月24日（土）　神奈川・Kアリーナ横浜
4月25日（日）　神奈川・Kアリーナ横浜
5月1日（土）　兵庫・GLION ARENA KOBE
5月2日（日）　兵庫・GLION ARENA KOBE