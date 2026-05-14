新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BEST OF THE SUPER Jr.33」が開幕した。B組で14年ぶりに出場したDDT所属の佐々木大輔がエル・デスペラードを下して白星スタートを切った。

デスペラードは脳天砕き、岩石落としギラータ・デ・アンヘルもカウント2。10分、佐々木がデスペラードにスピアで場外へ。椅子に座らせ、コーナーからダイビングエルボー。デスペラードはスタインバスター、マフラー式足固め。佐々木がうまく返してクロスフェースロック。15分すぎ、佐々木はレフェリーが見てないところで急所攻撃から16分10秒、クロスフェースロックでギブアップ勝ちした。

勝利した佐々木は「新日本プロレス、デスペラード、この開幕戦で友達であるお前に勝てたことはこのリーグ戦でかいぞ。きのうの会見でちょっくら優勝と言ってたけどな。自分自身も半信半疑だったけど、デスペラード、てめえに勝ったことで、100％、ちょっくらが見えた。次はKUSHIDA、てめえとの過去の話があるな。KUSHIDA、てめえに勝ってなこのSUPER Jr.全勝優勝。ちょっくら全勝優勝してきます」と豪語していた。