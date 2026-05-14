＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた着物姿の美人女優

白熱した取組が続く五月場所の五日目、土俵上で披露された力士の“美しすぎる所作”を客席で見守る着物姿の美人女優の“凛とした”姿をカメラが捉えた。ひと際目を引く存在感に「お着物姿美しい」「オーラがすごい」といった驚嘆の声が相次いだ。

注目のシーンは、前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）と前頭十四枚目・狼雅（二子山）の一番で起こった。琴栄峰が狼雅を寄り切って、初日から無傷の5連勝を飾った一番だ。

両力士が土俵に上がり仕切り動作を繰り返す中、館内がどよめいたのは、角界随一といわれる琴栄峰の“美四股”の場面だった。22歳の若武者が、自慢の柔軟性を活かして足を真っ直ぐ高く突き上げ、力強く土俵を踏みしめると、国技館内からは拍手喝采が沸き起こった。

この様子を、向正面のたまり席から笑みを浮かべて見つめていたのが、女優の山口いづみさんだ。山口さんは初場所四日目に着物姿で現地観戦する姿が話題となっていたが、今場所は五日目の観戦となった。

山口さんはこの日の昼過ぎ、自身のインスタグラムを更新。黒い帯に白またはシルバーの美しい着物姿の写真とともに「今日は大相撲を楽しむ日 これから国技館へ向かいます」とはやる気持ちを綴っていた。この投稿にファンからは「この時期にあったお着物がとても映えますね 素敵」「オーラがでているので、またすぐわかります」「お着物姿美しいです」といった反響が続々と寄せられた。

肝心の取組は、立ち合いで互いに上手を引き合い、左四つで胸を合わせる展開に。そこから琴栄峰が左を引き付け、右をおっつけるようにして狼雅の動きを封じると、そのまま力強く寄り切った。琴栄峰は5勝無敗、敗れた狼雅は3勝2敗となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）