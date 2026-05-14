「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリン）

日本ハムは敗れ、連勝は４でストップ。再び借金１となった。

九回は浅間、清宮幸の連続ソロで２点差。さらに２死一、三塁まで攻めたが、反撃はここまでだった。新庄監督は「いい粘りは見せましたけどね。仕方ない」とうなずいた。

今季は守備の乱れが目立つ中で、細かいミスも逃さなかった。四回から二塁手・カストロと左翼手・野村の守備位置を入れ替えた。この意図について、新庄監督は「ダブルプレーをとってほしかった。こういうところなんですよね」と指摘。三回無死一塁の遊ゴロで、送球を受けたカストロがボールを握り損ねて一塁へ投げられなかったミスに言及した。守備に課題があるが、「野手コーチが何とかしてくれるでしょう。あそこのダブルプレー。やってもらわないと」と注文した。

八回まで１得点と抑え込まれたロッテ・西野について、「良かったね、今季一番よかったんじゃない？コントロール、テンポが良かった」。続けて初回３失点の先発・細野に触れ、「逆に細野くんのテンポが悪かった。二回からテンポを急いでほしいと言ってよくなって。難しいですけどね、入りは」と語った。