ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏が、日本の大エースを祝福した。

ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した女子の坂本花織（シスメックス）は、１３日に兵庫・神戸市内で引退会見を実施した。終盤には「この場を借りて、もう一つ報告があります。私事ではございますが、先日結婚いたしました」と発表。まさかのサプライズには歓喜の声が上がっていた。

坂本の結婚報告は世界に拡散され、ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は「タチアナ・タラソワは日本のフィギュアスケート選手、坂本花織の結婚を祝った」と報道。タラソワ氏は「彼女の幸せを心から願っている。彼女はすばらしい女性だ。幸せを祈っているし、彼女の夫も幸せ者であってほしい。なぜなら、彼は彼女のようなすばらしい女性と結婚できたのだから」とメッセージを送った。

今後の坂本は指導者としての学びを深めつつ、アイスショーなどにも出演する予定だ。第二の人生を歩む坂本に対し「彼女のすばらしいスケートスタイルだけでなく、彼女の個性的なところも大好き。彼女は唯一無二の存在だ」と太鼓判。新たなステージでの活躍に期待を寄せた。