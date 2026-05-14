ドナルドダックとチップ＆デールの可愛さ満点♡東京ばな奈の限定ショコラサンド登場

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、昨年大人気だった『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が今年も登場♡2026年5月20日（水）より、JR東京駅店や通販サイトなどで期間限定発売されます。さらに今回は、ランチトートバッグやポーチなどの新作グッズも仲間入り。ドナルドダックのお誕生日シーズンを盛り上げる、甘くてキュートなラインアップに注目です。

はみ出しショコラが可愛すぎる♡

『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、シャリシャリ食感のラングドシャクッキーに、バナナミルクシェイク味のショコラを大胆にはみ出すほどサンドした人気スイーツです。

「ドナルドダック」デザインのパッケージAは、ブルーを基調にした爽やかなデザイン。

ころころ変わるドナルドダックの表情がとってもチャーミングで、側面にはデイジーダックとのデート前の様子も描かれています。価格は10枚入1,404円（税込）。

一方、「チップ＆デール」デザインのパッケージBは、ブラウンカラーをベースに木の実モチーフを散りばめたデザイン。

元気いっぱいの2匹の姿に思わず笑顔になれそう♡こちらも10枚入1,404円（税込）です。

※包装紙がけはございません。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

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毎日使いたい限定グッズも登場

スイーツと一緒に楽しみたい、新作グッズ2種も見逃せません。

『ドナルドダック/ランチトートバッグ』は、帆布素材を使用した内ポケット付きの便利なバッグ。

表面にはドナルドダックの大きなフェイス、裏面には仲良しのチップ＆デールが描かれています。ランチバッグにはもちろん、ちょっとしたお出かけにもぴったり。価格は1,300円（税込）です。

さらに、『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット』は2,500円（税込）で登場します。

『チップ＆デール/ポーチ』は、ナチュラルな帆布素材に、どんぐり柄の裏地が可愛いアイテム。

コスメやガジェット収納にも使いやすい万能サイズで、バッグの中が楽しく整理できそうです。価格は1,100円（税込）。

『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセット』は2,300円（税込）で販売されます。

販売情報をチェック

発売期間は2026年5月20日（水）～2026年6月23日（火）ごろまで。

販売店舗は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」、「東京ばな奈s（JR東京駅八重洲地下中央口改札外）」、「東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店」、羽田空港内店舗など。

通販は2026年5月18日（月）10:00より、公式オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店、Yahoo!店、HANEDAshopping店にて受付開始予定です。

※グッズ単品のお取り扱いはございません。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります。

今年の夏はディズニースイーツにときめいて♡

ドナルドダックとチップ＆デールの魅力がぎゅっと詰まった、東京ばな奈の期間限定コレクション。

可愛いパッケージはもちろん、サクッと軽やかなショコラサンドや実用的な限定グッズまで、ファン心をくすぐるラインアップが勢ぞろいしています。

自分へのご褒美にはもちろん、ディズニー好きな友人へのギフトにもおすすめ♪数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。